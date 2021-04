MEMES. Navas y Neymar, los protagonistas de las burlas en las redes

La derrota del PSG ante el City, en la ida de las semifinales de la Champions League, desató una ola de críticas especialmente sobre el costarricense y el brasileño.

El portero costarricense, Keylor Navas, no tuvo el mejor de sus partidos y tras la derrota del PSG ante el PSG , en la ida de las semifinales de la PSG , recibió crueles burlas de los usuarios de las redes sociales.

Y es que tras imponerse por 2-1, el club inglés dio un paso importante y le apunta a disputar su primera final de Liga de Campeones

Marquinhos abrió el marcador para el cuadro parisino en el minuto 15, pero el City dio la vuelta al marcador gracias a Kevin de Bruyne (64) y Riyad Mahrez (71).

PSG in the 1st half vs PSG in the 2nd half pic.twitter.com/lARxmcIwdR

— Football Memes and Banter (@footy_bantter) April 28, 2021