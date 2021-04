Tuchel: “Confío al 100% en los árbitros que envía la UEFA en estos niveles de competición”

El técnico alemán rechazó cualquier posible influencia perjudicial para su equipo o el Real Madrid por lo ocurrido con la Superliga europea, tras las últimas declaraciones de Aleksander Ceferin.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, aseguró confiar “al 100% en los árbitros” y en la UEFA, rechazando cualquier posible influencia perjudicial para su equipo o el Real Madrid por lo ocurrido con la Superliga europea.

“Confío al 100% en los árbitros que envía la UEFA en estos niveles de competición”, afirmó Tuchel en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Champions contra el Real Madrid del martes.

Tuchel se expresó de esta manera tras la fallida Superliga que intentaron poner en marcha doce clubes grandes de Europa, entre ellos Chelsea y Real Madrid, tras lo que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, llegó a insinuar posibles sanciones.

Let's hear from Thomas Tuchel and Christian Pulisic ahead of our #UCL clash with Real Madrid! 🎙#RMACHE 🔜 https://t.co/dYbkDnmvOT — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2021

Tuchel confía en el cuerpo arbitral

Esto ha llevado a especulaciones en los medios sobre posibles exclusiones o que el ente europeo intente influir en el partido del martes.

“No imagino que pueda haber cualquier tipo de ventaja o desventaja por los debates sobre políticas deportivas, no quiero ni pensarlo, no me entra en la cabeza”, añadió el técnico alemán del Chelsea.

“Merecemos estar en la semifinal, al igual que el Real Madrid también lo merece”, aseguró Tuchel, insistiendo en que “no lo merecemos por influencias políticas o por la camiseta. Lo merecemos por lo que hemos hecho durante un largo recorrido”.

𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿! 💫 The boss became the first Chelsea manager to go unbeaten in his first ten away matches in charge at the weekend! 🇩🇪 8️⃣ wins

2️⃣ draws

1️⃣4️⃣ goals#MondayMotivation 😎 pic.twitter.com/FZLW23LzKZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2021

El técnico alemán del Chelsea, en cambio, no se mostró muy entusiasmado con la reforma de la Champions a partir de 2024.

“No estoy muy seguro de que me guste (la nueva fórmula con 36 clubes en lugar de 32). Lo que veo son más partidos en el calendario que tenemos. Es difícil para mí estar ilusionado”, aseguró Tuchel.

“Todos estos debates sobre la Superliga han hecho olvidar este nuevo formato y no creo que hayan pedido opinión a los entrenadores o a los jugadores. Más partidos no es más calidad, así que no estoy satisfecho”, añadió Tuchel.

*Con información de AFP

(Visited 19 times, 19 visits today)