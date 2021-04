UEFA designa al estadio La Cartuja, de Sevilla, como sede de la Eurocopa

El estadio Olímpico de Sevilla cuenta con una capacidad para albergar a 57.000 espectadores.

La UEFA llevó a cabo una reunión este viernes, donde se analizaron varios tópicos relacionados a la próxima Eurocopa, misma que se realizará del 11 de junio al 11 de julio.

Uno de los aspectos más relevantes que se oficializó fue designar como sede a Sevilla (estadio La Cartuja) y expulsar a las ciudades de Dublín y Bilbao.

En la lista definitiva de los estadios sedes también aparecen el de Amsterdam, Bakú (Azerbaiyán), National Arena de Bucarest, estadio Ferenc Puskas de Hungría, Copenhague, Glasgow, entre otros.

El inicio de la competición se dará en el estadio Olímpico de Roma el viernes 11 de junio, con un partido del grupo A entre las selecciones de Italia y Turquía.

Seguirá después un mes de competición, hasta la final del 11 de julio en el mítico Wembley, al oeste de Londres.

Estas son las principales fechas:

– 11 al 15 de junio: primera jornada de la fase de grupos

– 16 al 19 de junio: segunda jornada de la fase de grupos

– 20 al 23 de junio: tercera jornada de la fase de grupos

– 26 al 29 junio: octavos de final

– 2 y 3 julio: cuartos de final

– 6 y 7 julio: semifinales

– 11 julio: final de la Eurocopa

🚨UEFA EURO 2020 updates:

🇪🇸 Seville's Estadio De La Cartuja to be a venue instead of Bilbao

🇩🇪 Munich to host 4 games

🇷🇺 St. Petersburg to host 3 more group games

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 London to host an extra knockout match#EURO2020 pic.twitter.com/JJSnq41Hh2

— VBET News (@VBETnews) April 23, 2021