Presidente de la Concacaf apoya a FIFA y UEFA contra la creación de la Superliga

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf mostró su apoyo a FIFA y UEFA tras conocerse la creación de esta competición

El presidente de Concacaf, Victor Montagliani, respaldó este martes a la FIFA y la UEFA en su oposición a la Superliga europea privada, impulsada por doce grandes clubes del viejo continente, y pidió respeto para las instituciones del fútbol.

“Apoyo plenamente a la FIFA y a la UEFA y me opongo a la creación de cualquier ‘superliga’ que suponga una ruptura con las instituciones futbolísticas actuales”, dijo en Twitter el presidente de la confederación de fútbol de América del Norte, Central y el Caribe (Concacaf).

“Como partes interesadas, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para hacer crecer el juego y respetar las estructuras de gobierno del fútbol”, concluyó el canadiense Montagliani, que también es vicepresidente de la FIFA.

I fully support FIFA and UEFA and oppose the creation of any “super league” which is a breakaway from the current football institutions. As stakeholders we have a responsibility to work together to grow the game and to respect the governance structures of football. https://t.co/byrgI4WEMC

— Victor Montagliani (@VicMontagliani) April 20, 2021