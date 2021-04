Así será el nuevo formato de la Champions League a partir de la temporada 2024/2025

La UEFA aprobó este lunes por unanimidad el nuevo formato de la Champions League.

La UEFA anunció este lunes haber aprobado la reforma de su Liga de Campeones para la etapa que debe comenzar en 2024, con el paso de 32 a 36 clubes participantes, unas horas después del anuncio de doce grandes clubes sobre la creación de un futura competición privada, la Superliga europea.

“El Comité Ejecutivo (de la UEFA) aprobó el formato” de la futura Champions, que tendrá un mini-campeonato en lugar de la fase de grupos, anunció el secretario general adjunto, Giorgio Marchetti, en una conferencia de prensa tras la reunión de la organización en Montreux (Suiza).

☑️ The #UEFAExCo has approved a new format for club competitions as of the 2024/25 season.

⚽ The reforms come after an extensive consultation across the football family. The changes made are designed to secure the positive future of European football at every level.#UCL #UEL

— UEFA (@UEFA) April 19, 2021