Manchester United derrota al Tottenham y recorta puntos con el City

Los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer aprovecharon la derrota del Manchester CIty ante el Leeds y recortaron puntos en la tabla general con un partido menos.

Con un tanto de Edinson Cavani, el Manchester United derrotó 3-1 al Tottenham (7º) este domingo y suma tres puntos que prácticamente garantizan el subcampeonato a los ‘Red Devils’, mientras que el West Ham (4º) apretó la lucha por el podio tras vencer 3-2 al Leicester (3º).

El surcoreano Son Heung-min, a pase del brasileño Lucas Moura, adelantó a los ‘Spurs’ poco antes del descanso, pero en la segunda parte el United mejoró mucho y dio la vuelta al marcador con los tantos del brasileño Fred (57), Cavani (79) y del joven Mason Greenwood (90+6).

Cavani logró su tanto, que ponía por delante a su equipo, rematando espectacularmente en plancha un centro de Greenwood. Es el 7º gol del uruguayo en la Premier League.

UP. THE. REDSSSSSS!!!

Con esta victoria, el equipo de Ole Gunnar Solksjaer recorta un poco, 11 puntos (y un partido menos), la desventaja con respecto al Manchester City, el líder de la Premier League que el sábado perdió 2-1 frente al Leeds (9º) de Marcelo Bielsa, en otro partido estrella de esta 31ª jornada.

Pero, sobre todo, el triunfo permite al United asegurar prácticamente el subcampeonato y una plaza en la próxima Liga de Campeones.

📖 See: Edinson Cavani 🐂 pic.twitter.com/mu1tWLzApI

El United aventaja en siete puntos al Leicester y en ocho al West Ham, después de que los ‘Hammers’ derrotasen por 3-2 a los ‘Foxes’ este mismo domingo.

El gran protagonista del triunfo londinense fue, de nuevo, Jessie Lingard, el jugador cedido en enero por el Manchester United que se ha convertido en el referente del equipo de Moyes, haciendo olvidar incluso las ausencias de Michail Antonio o a Declan Rice, las otras estrellas.

🎂 Need icing on the cake applying? Call Mason 🤙#MUFC @MasonGreenwood pic.twitter.com/AJLe9Z4Jlz

— Manchester United (@ManUtd) April 11, 2021