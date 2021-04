Hansi Flick tendría las horas contadas como técnico del Bayern Munich

Hansi Flick y el director deportivo Hasan Salihamidzic, viven una situación irreconciliable que obligará a uno de los dos a marchar a final de temporada.

Dos antiguos jugadores del Bayern Múnich, Lothar Matthäus y Stefan Effenberg coincidieron en señalar la ruptura entre el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Hasan Salihamidzic, una situación irreconciliable que obligará a uno de los dos a marchar a final de temporada.

“Tienen opiniones divergentes, especialmente en lo que se refiere al plante, y creo que ya no es reparable, sus posiciones están demasiado alejadas”, escribió Matthäus, Balón de Oro en 1990 y más de 150 veces internacional con Alemania, en su columna ‘Bayern insider’ que publica a diario en el Bild.

“Uno de los dos se tiene que marchar”, dijo por su parte Effenberg en su habitual colaboración con el sitio T-online, añadiendo que “el club está empujando a Flick hacia la salida”.

El enfrentamiento entre ambos responsables es público y hace las delicias de la prensa alemana. Flick no ha dudado en criticar la política de fichajes de Salihamidzic y en decir que su plantel actual es “menos bueno” que el de la temporada pasada, cuando conquistó el triplete, el segundo en la historia del club bávaro.

La última discrepancia, la decisión del director deportivo de no renovar el contrato del veterano defensa Jérôme Boateng, en contra de la opinión de Flick, no ha hecho más que echar leña al fuego.

La explosiva situación llevó el viernes al presidente del club, el también exjugador Karl-Heinz Rummenigge, a levantar la voz para tratar de hacer entrar en razón a ambos protagonistas: “Tenemos que cerrar filas, trabajar juntos de manera armoniosa, leal y profesional. Es lo que le he pedido, sin rodeos, a la dirección deportiva. Es lo que siempre ha distinguido al Bayern”, avisó.

Trouble in paradise? 😳🔴

Today's press conference saw Hansi Flick refuse to answer a question about his Bayern future before taking a dig at sporting director Hassan Salihamidzic. #FCBayern #FCB pic.twitter.com/Ot8PT9fsfM

— DW Sports (@dw_sports) April 9, 2021