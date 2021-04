Estadio Alfredo Di Stéfano listo para albergar su primer Clásico

El estadio con capacidad para 6 mil aficionados presenciará su primer Clásico Español en el que tanto Real Madrid como Barcelona se juegan gran parte de sus aspiraciones en La Liga.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan el sábado (13:00 horas, horario de Guatemala) en un clásico que puede marcar sus aspiraciones al título a falta de nueve jornadas para el final del campeonato español con los dos equipos en plena racha de juego y resultados.

El equipo azulgrana, segundo clasificado a un punto del líder liguero, el Atlético de Madrid, podría desbancar a los rojiblancos en caso de victoria en el estadio Alfredo Di Stéfano, siempre que los colchoneros pincharan al día siguiente con el Betis.

El Barça llega al encuentro animado por sus últimos resultados tras nueve partidos oficiales sin conocer la derrota, en los que ha marcado 23 goles.

A esta racha se añade la perspectiva de un eventual título dentro de una semana cuando se enfrente al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey, a la que podría llegar como líder liguero.

El doblete Liga-Copa podría cerrar de la mejor manera un año de transición para el Barcelona, que antes deberá superar el reto del Real Madrid.

El estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en la Ciudad Deportivo Valdebebas del Real Madrid albergará su primer clásico español desde su fundación en el lejano 9 de mayo de 2006.

Dicho recinto deportivo es sede del Real Madrid en esta época de pandemia, ya que el estadio Santiago Bernabéu sigue en remodelación, que se estima que finalice entre mediados y finales de 2022.

☔️ The rain in Spain etc. pic.twitter.com/fHtLPrcKWx

— Nicholas Rigg (@nicholasrigg) April 3, 2021