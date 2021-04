“Me voy a preparar al máximo para poder clasificar”, dice Léster Martínez

Previo a viajar a Colombia, donde intensificará su preparación con el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos, el boxeador compartió sus sensaciones tras su nuevo título internacional y habló de su sueño de subir al podio en Tokio.

El pugilista, Léster Martínez ganó, este sábado, el título Súper Mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y se proclamó campeón latinoamericano después de haber obtenido, en diciembre, el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, logros por los que se siente sumamente orgulloso, pues su carrera, desde que decidió ser profesional, va en ascenso.

Y es que el petenero solo necesitó de cuatro asaltos para vencer al mexicano Gabriel López, en Sinaloa, México, sumando su novena victoria, con la que además logró mantener su invicto.

Léster partió ayer a Colombia para realizar, junto con otros seleccionados, un campamento de preparación rumbo al Clasificatorio Olímpico, pero antes conversó con Publinews y contó cómo se siente tras su logro más reciente, cómo se ha preparado y cuál es su próximo objetivo.

¿Cómo te sientes tras haber conseguido un nuevo título?

Me siento motivado y feliz, con ganas de seguir haciendo peleas y seguir ganando. Me da alegría que el trabajo se ve reflejado en victorias.

¿Qué significado tiene para ti este logro?

Significa mucho porque el tener un título representa más compromiso y algunos medios se van fijando en mí y mucha gente, incluso peleadores. Nos puede salir la oportunidad de pelear con grandes boxeadores.

¿Previo a la pelea, tuviste alguna duda de poder ganar?

Siempre antes de cada pelea vamos muy positivos, lo que se dé después es otra cosa, pero previo, siempre hay positivismo.

¿Te complicó el rival en algún momento?

Pese a que era un rival muy complicado, no hubo ningún momento en la pelea en que con algún golpe me hiciera tambalear, no me puso en mal estado.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerte invicto?

Más que la clave, ha sido la preparación, disciplina, constancia y dedicación en los entrenamientos por los que he obtenido resultados. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo, además hacemos una preparación específica para cada pelea.

¿Haz tenido complicaciones económicas para hacer tus viajes?

Más bien lecciones que se dan conforme las cargas en los entrenos, pero con lo poco que tenemos vamos sacando la casa por la ventana y tratando de seguir adelante, siempre aprovechando al máximo los recursos que tenemos.

¿Y ahora qué sigue?

El siguiente objetivo es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí va enfocado todo el trabajo.

¿Qué eventos o campamentos tienes planificados?

Ahora entrenaremos en Bogotá, Colombia, haremos una preparación de altura para adaptarnos y luego iremos al clasificatorio olímpico en Argentina, después vendrán algunas peleas profesionales.

¿Es posible la clasificación a Tokio? ¿Cómo ves el camino?

Uno de mis sueños y metas por cumplir es llegar a los Juegos Olímpicos, y no solo eso, si no meterme en el podio del medallero. El camino no está fácil, está súper complicadísimo, no sé si voy a clasificar o no, lo que sí sé, es que me voy a preparar al máximo para dar un buen resultado y poder clasificar.

¿Qué le dices a los guatemaltecos que ha estado pendientes de tus peleas?

Les agradezco un montón, porque tienen mucha confianza en mí, espero no decepcionarlos. Seguimos adelante, siempre estaré agradecido con cada persona que me apoya.

