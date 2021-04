Un jugador referente del Bayern Münich se marchará tras diez temporadas

Eso ha reactivado las tensiones entre el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, y el entrenador Hansi Flick, de quien no se sabe si continuará al finalizar la presente campaña.

En Alemania se da como un hecho que el defensor central del Bayern Münich, Jerome Boateng, no continuará con el club bávaro la próxima temporada.

A Boateng no se le renovará su contrato y eso ha reactivado las tensiones entre el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, y el entrenador Hansi Flick.

A sus 32 años, el campeón del mundo con Alemania en 2014, no obtuvo la renovación de su contrato, confirmó Salihamidzic el miércoles por la noche antes del partido de ida de cuartos de final de la Champions League que el Bayern perdió contra el PSG (2-3).

