Cristiano Ronaldo muestra su frustración tras error arbitral

El delantero rompió el silencio y mostró la gran tristeza que vive su país tras la anulación de su gol, que hubiera representado una victoria para Portugal en la clasificatoria al Mundial de Catar.

Tras un grave error arbitral de Danny Makkelie, por el que no fue validado un legítimo gol de Cristiano Ronaldo ante Serbia, el astro portugués mostró su frustración y envió un mensaje de aliento a su país.

La polémica se dio en el partido que terminó 2-2 el sábado entre Serbia y Portugal, por la segunda jornada de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Catar 2022.

En el tiempo añadido, el árbitro no concedió gol en un remate de CR7 que claramente traspasó la línea antes de que la pelota fuera despejada por el defensa Stefan Mitrovic.

Insólito este gol que no le convalidaron a Cristiano Ronaldo y que significaba el triunfo de Portugal sobre Serbia en el final. Me gustaría saber por que motivo no hay VAR en las Eliminatorias europeas. pic.twitter.com/0kqxdskwlw

— Pollo (@ThomasZelazko) March 27, 2021