Claverí: “Guatemala tiene poca producción de jugadores porque no hay escuelas, no hay formación”

El técnico del Deportivo San Pedro habló sobre los pocos futbolistas guatemaltecos que logran dar el salto al extranjero.

La Selección de Guatemala disputará este sábado su segundo encuentro de Eliminatorias ante la Selección de Islas Vírgenes Británicas, el combinado nacional llega con buenos ánimos tras derrotar 1-o a Cuba el miércoles.

Walter Claverí, actual técnico del Deportivo San Pedro y exseleccionador nacional dio sus impresiones sobre el encuentro ante los cubanos y lo que espera de Islas Vírgenes.

Asimismo, tocó el tema sobre la ausencia de un goleador nato en el combinado nacional tras el retiro de Carlos Humberto Ruiz en 2016.

Walter Claverí charló con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo sobre la actualidad de la Selección Nacional en su participación en las Eliminatorias a Catar 2022.

¿Qué le pareció el resultado contra Cuba?

Lo más importante en este momento es el resultado que obtuvo la selección y luego pues por cuestiones de funcionamiento y gusto, pensamos diferente con Amarini, él trabaja de otra manera a parte de las dificultadas que en una selección hay para tener al plantel, no tuvo mucho tiempo al plantel y así cuesta de que él pueda plasmar sus ideas, pero me hubiera gustado verlos jugar mejor, pero lo importante es el resultado.

¿Hay que ver que dejó de hacer Guatemala o darle mérito al rival?

Cuba no tiene el mismo nivel que tenía cuando lo enfrentamos en amistosos anteriores, era un equipo más rápido y trabajado, a nosotros nos faltó más agresividad en el buen sentido, presionar más y cerrarle los caminos a Cuba desde la salida y no darle iniciativa, tener más claros los objetivos en cuanto a la forma de atacar. Vi a la selección atacando los pocos espacios medios que son zonas indefendibles para cualquier rival y hace más peligroso a un equipo, siendo local debió intentar hacer más algo de eso, pero la selección es trabajo y cuando no se tiene el tiempo suficiente, no es tan fácil, requiere tiempo y trabajo.

¿Cuál es el problema de los jugadores nacionales?

Es evidente que formación no hay, los jóvenes no tiene casi ninguna formación y cuando la tienen son diferentes puntos de vista de los entrenadores. El futbolista guatemalteco que es es aficionado a equipos de Argentina y Brasil, Barcelona o Real Madrid, esa afición se da por el gusto que se tiene del juego y Guatemala de acuerdo características y gustos se me da que debe ser un futbol combinativo de más pasar la pelota entre sí y no juego posicional que lo permita, y esto no es para que el futbol se vea bonito sino para que sea eficiente. No es para jugar bonito el juego posicional combinativo es par a superar líneas de presión, generar ventajas posicionales de la defensa, es cuestión de estudio y práctica, de repetir, pero sobre todo estar convencido y creer en eso para hacerlo.

¿Cómo solucionar el problema del gol?

Cuando hablamos de sistemas, hablamos de estructuras dentro del campo para jugar, los sistemas no son tan importantes, se usan para adaptar las características de los jugadores, pero más que sistemas, se buscan superar numéricas tanto en ataque como en defensa, luego el problema del modelo de juego que es la idea general del entrenador, conceptos con los que se va a jugar, es otro tema y luego la calidad de jugadores.

Guatemala tiene poca producción de jugadores porque no hay escuelas, no hay formación desde las bases porque los jóvenes comienzan a jugar a los 13 o 14 de una manera más competitiva, es falta de formación y responsabilidad de la federación que rige futbol, la federación tiene que cambiar sus propósitos en cuanto a solo ser una entidad de promoción del juego, pero debe promocionarlo y desarrollarlo, se deja todo a los clubes y los clubes tienen poco interés porque no hay interés en vender jugadores, en convertir el futbol en un verdadero negocio.

No hay quien invierta y eso hace que el futbol cada día tenga menos jugadores para participar a un nivel importante y son pocos los que salen a jugar al exterior, y eso nos quita posibilidades también en el gol no solo es tener un buen delantero si no un buen funcionamiento, es responsabilidad de todos, así como la recuperación del balón.

¿Hemos mejorado, retrocedimos o estamos en el mismo lugar?

Hemos empeorado un poco porque no aparece nada nuevo, queremos seguir jugando de la misma manera, dividiendo la pelota, la obligación a los resultados de los técnicos no les permite innovar y buscar cosas diferentes, los primeros partidos si no se gana a los técnicos lo quitan. Se cree en Guatemala que el futbol es un deporte de un proceso de 3 o 4 partidos, no de un año.

¿Cómo ve al siguiente rival?

No estoy al tano de Islas Vírgenes pero supongo que no ha de ser tan fuerte, seguramente Guatemala va a ganar y el problema más difícil será contra Curazao porque lo que ha venido haciendo y lo mostró en categorías inferiores donde ya muestra un buen nivel los jóvenes de esa isla, ahí estará el mayor problema, pero hay que esperar que la sele haya mejorado también un poco para entonces.

*Con información de Emisoras Unidas

