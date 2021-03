La francesa Stéphanie Frappart se encargó de dirigir el partido entre Países Bajos vs Letonia en Ámsterdam.

La francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en fungir como juez central en el Clasificatorio para la Copa del Mundo de Futbol Masculino en el partido entre Holanda y Letonia en el Johan Cruyff Stadium de Ámsterdam este sábado.

“¡Stéphanie Frappart sigue haciendo historia! Felicidades por ser la primera mujer en arbitrar un partido masculino de la Copa del Mundo”, escribió la FIFA en sus redes sociales.

Frappart, de 37 años, ha superado las diferentes etapas del arbitraje con una velocidad asombrosa: en diciembre del año pasado, fue la primera mujer en dirigir en la UEFA Champions League (Juventus-Dynamo Kyiv, 3-0) actuación muy elogiada por los medios de comunicación.

📘 Stephanie Frappart makes more history! Congratulations on becoming the first female to referee a men's #WCQ 👏 pic.twitter.com/DhjWj1mbVe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2021