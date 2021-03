Amarini Villatoro: “Hay cosas que mejorar, estamos conscientes de eso”

El técnico nacional habló en conferencia de prensa post-partido y dio sus impresiones sobre el triunfo por la mínima ante Cuba.

El combinado nacional inició con el pie derecho las Eliminatorias Mundialistas tras derrotar 1-0 a la Selección de Cuba en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

La anotación fue obra de Luis ‘Salamá’ Martínez a los 59 minutos, un partido que se sufrió más de la cuenta, pero se lograron sacar tres puntos importantes en las aspiraciones para ganar el grupo.

El próximo duelo de Guatemala será este sábado 27 de marzo visitando a las Islas Vírgenes Británicas.

Palabras de Amarini Villatoro

El técnico nacional Amarini Villatoro habló en conferencia de prensa post-partido y dio sus impresiones sobre el triunfo por la mínima ante Cuba en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

“El resultado es positivo, hoy había que ganar y ganamos, la forma en que lo hicimos tal vez no es la agradable, no hicimos cosas que trabajamos y practicamos, creo que la desesperación y la ansiedad es algo que hemos luchado por eliminar”.

“Cuba siempre es un rival que se replegó en su campo muy ordenado, creo que su planteamiento hizo que cometieramos el error de desesperarnos y jugar al pelotazo largo, para nuestra dicha aprovechamos la táctica fija”

“No somos una potencia y tenemos que mejorar mucho, tenemos que mantener esa concentración y ese orden, cuando no abrimos el marcador rápido nos cuesta, creo que entre lo rescatable hemos conseguido resultados positivos en los últimos partidos”.

“Hay cosas que mejorar, estamos conscientes de eso, lo importante es comenzar las eliminatorias con un triunfo, hoy no fue un buen juego, perdimos el orden y no rematamos el partido cuando teníamos que rematarlo”.

Técnico de Cuba afirma que su Selección mereció más

Pablo Sánchez, entrenador cubano afirmó que Cuba mereció más en el partido ante Guatemala que finalizó con la victoria 1-0 a favor de los locales.

“El partido fue difícil, pero pudimos tener un poco más, Guatemala casi no nos hizo daño, indudablemente se jugó en el mediocampo, tratamos de hacer las cosas bien y merecimos un poco más, indudablemente”.

“Onel marcó diferencia los pocos minutos que tuvo marcó diferencia y no tengo dudas que para el partido contra Curazao será importante”

“Perdimos un partido, pero no la clasificatoria, esta derrota de hoy no nos elimina, el partido del 28 contra Curazao buscaremos un resultado positivo, no estamos eliminados, seguiremos adelante con esta eliminatoria”.

