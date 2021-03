“Los futbolistas entregaron su mente y pasión”, Maradiaga recuerda la Eliminatoria de Alemania 2006

Maradiaga también habló sobre la actualidad de la Selección Nacional con miras al partido contra Cuba de este miércoles.

El combinado nacional se sigue preparando de cara al partido contra la Selección de Cuba para este miércoles 24 de marzo en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Guatemala empieza nuevamente con el sueño mundialista, el sueño que se ha resistido durante varios años desde la primera participación del combinado nacional en unas Eliminatorias.

En las Eliminatorias con rumbo a Alemania 2006, el combinado nacional se quedó a la orilla de una histórica clasificación, Ramón Enrique Maradiaga, técnico de Guatemala en ese entonces analiza la actualidad de la Selección Nacional y las secuelas que ha dejado la Eliminatoria de Alemania 2006.

Ramón ‘El Primitivo’ Maradiaga habla de la actualidad de Guatemala

El técnico hondureño habló con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo sobre la actualidad de la Selección Nacional con miras al partido contra la Selección de Cuba de este miércoles.

“Yo considero que en el futbol todo puede pasar, como país futbolero Guatemala puede tener cierta ventaja, Cuba es un equipo fuerte físicamente saben imponerse por naturaleza, cuando dirigí a Honduras le ganamos 2-0 a Cuba, pero nos costó nos complicaron por el tema físico”, expresó.

Maradiaga aseguró que Guatemala parte como favorito en este partido, pero afirmó que deben cuidarse de los cubanos por su poderío físico y su juego aéreo.

“Por la condición de Guatemala en Concacaf debe sacar cierta ventaja sobre Cuba por el rodaje que se tiene en el ámbito internacional, en el campo se debe tener mucho cuidado y esperamos que Guatemala saque buena diferencia”, afirmó.

El técnico hondureño habló sobre el trabajo que está haciendo Amarini Villatoro con la nueva generación de futbolistas guatemaltecos.

“Las generaciones son diferentes, la padecemos nosotros, en Costa Rica, también El Salvador, los jugadores ahora tienen características completamente diferentes, hay cosas que hay que saber retomar, los tiempos no son iguales, y esperemos que Guatemala logre hacer una buena labor con el técnico Amarini y logren establecer una forma de juego”, acotó.

“Espero que Dios ilumine a Amarini y que le dé la sabiduría para que pueda hacer lo que mejor hace”, expresó Maradiaga

Alemania 2006: a un paso de ir a nuestro primer Mundial

El técnico hondureño Ramón Maradiaga estuvo al mando de dicha Selección en las Eliminatorias para Alemania 2006, donde Guatemala se quedó a un paso de hacer historia. Maradiaga recordó que fue lo que pasó en dichos partidos:

“Primero, el grupo administrativo que teníamos, me envolvieron, me protegieron y me dieron la autoridad necesaria como técnico, fue un beneficio general”, dijo.

“El respaldo a la idea de juego, el que hayan entregado su mente y la pasión fue lo más importante para que los jugadores tuvieron un desempeño cómodo, teníamos una pauta de lo que podíamos alcanzar”, recordó.

El partido contra Trinidad y Tobago: “El Primitivo”, recordó el juego en Puerto España donde asegura que se perdió la posibilidad de ir a nuestra primera cita mundialista.

“Nosotros ese partido lo perdimos por no tener manejo de juego, creo que no solo se hubiera clasificado al repechaje, se hubiera clasificado de forma directa al Mundial. Nosotros ahí dejamos pasar el momento, de ahí salió lo que dijo La Volpe y ya se conoce la historia de que México perdió 2-1 en Puerto España, ahí se desvanecieron nuestras esperanzas de ir a Copa del Mundo”, recordó Maradiaga.

“Pasaron muchas cosas que lamentablemente incidieron para que no lograramos sacar el resultado ante Trinidad y Tobago”, explicó.

Maradiaga afirmó que una clave para conformar un buen grupo fue el no ver colores y que los futbolistas sabían lo que debían hacer en el terreno de juego.

“Antes no mirábamos colores, queríamos que hubiera variedad para conformar un buen equipo”.

“Me brindaron todo tipo de apoyo que fue fundamental, no teníamos jugadores físicamente dotados, pero tenían capacidad analítica con los que logramos hacer esa mezcla de jugadores jóvenes con experiencia”, sentenció.

