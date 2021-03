Futbolista del Borussia Dortmund es víctima de racismo en redes sociales

El jugador inglés de 17 años fue respaldado por el club y por la Federación Inglesa de Futbol que hicieron un llamado para acabar con el racismo.

El club alemán Borussia Dortmund y la Federación Inglesa de Fútbol (FA) condenaron este domingo los ataques racistas contra Jude Bellingham después de que el centrocampista de 17 años revelara haber recibido comentarios de odio por el color de su piel en las redes sociales.

Bellingham colgó una captura de pantalla con comentarios en su perfil de Instagram que contenían injurias personales vulgares y racistas tras el empate 2-2 del Borussia Dortmund contra Colonia, el sábado.

“Solo un día más en las redes sociales”, escribe, encima de la imagen, lo que incitó al Borussia Dortmund y a la FA a publicar declaraciones de apoyo a su jugador.

“El racismo no es una opinión. Condenamos los comentarios racistas contra Jude Bellingham”, tuitéo el Borussia Dortmund.

“Continuamos estando asqueados de los abusos discriminatorios de los que nuestros jugadores (y otros en el mundo del fútbol) son víctimas en línea. Algo debe cambiar”, escribe la FA en Twitter.

“Estamos contigo”, añadió la FA, etiquetando la cuenta oficial del internacional inglés.

Bellingham se une a un número creciente de jugadores que han denunciado este tipo de abusos en línea, entre ellos tres del Manchester United, Anthony Martial, Marcus Rashford y Axel Tuanzebe, así como el defensa del Chelsea, Reece James.

En febrero, los dirigentes del fútbol inglés dirigieron una carta a los responsables de Twitter y de Facebook para pedirles que tomaran medidas contra los “paraísos del abuso”.

Rashford también reclamó a las empresas de las redes sociales que lucharan contra los abusos en línea, mientras que la policía británica pidió a la Premier League y a la Liga Inglesa de Fútbol que reforzaran su cooperación con ella para luchar contra este problema.

