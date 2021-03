Gómez: “A mí me preocupa la integridad de los futbolistas y la de sus familias”

El entrenador de Malacateco, Ronald Gómez, habló sobre los resultados positivos de coronavirus que salieron en su equipo.

El cuadro de Malacateco hizo oficial que seis integrantes de su equipo, entre jugadores y elementos del cuerpo técnico, dieron positivo a coronavirus.

Las personas afectadas con el virus de inmediato fueron aisladas y su estado de salud es bueno.

Este viernes, los elementos que arrojaron resultado negativo entrenaron con miras al partido del domingo frente a Iztapa, por la sexta jornada del Torneo Clausura 2021.

Habla Ronald Gómez

El entrenador del conjunto toro, el costarricense Ronald “la Bala” Gómez, dialogó con Emisoras Unidas y externó su preocupación sobre el duelo del domingo ante el cuadro pez vela por el tema de los contagios.

“Mi preocupación no es el partido (…) Nos preocupa el rival, tiene que saber que es un riesgo porque todavía no tenemos las pruebas PCR”, dijo.

“A mí no me preocupan los tres puntos, me preocupa la integridad de los futbolistas y de cada una de sus familias”, agregó.

Resultados por conocer

Los toros le realizaron pruebas rápidas a todos sus jugadores para tomar decisiones después de saber los positivos.

También pruebas PCR, pero los resultados de estas se sabrán hasta el lunes o martes de la próxima semana.

Sobre ello Gómez dijo que “nos inquieta que quienes salimos negativos en las pruebas rápidas, salgamos positivos en las PCR”.

Y eso es lo que más preocupa, que alguien que haya jugado el domingo, el lunes o martes salga positivo, pero bueno, los de la Liga tendrán que tomar decisiones y los dos equipos”, acotó.

