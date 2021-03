Ana Lucía Martínez: “Es un orgullo motivar a otras mujeres a que no tengan miedo”

La futbolista guatemalteca que milita en la Roma, envió un mensaje a las mujeres para que sigan luchando por sus sueños.

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y una de las mujeres más sobresalientes en Guatemala en los últimos años ha sido la futbolista Ana Lucía Martínez que actualmente milita en la Roma de la Serie B italiana.

Analu, actualmente vive un dulce momento con su actual equipo, suma seis goles en sus últimos 3 partidos siendo la máxima goleadora del club en el presente torneo y ayudó a la Roma ha salir del fondo de la tabla.

En el Marco del Día Internacional de la Mujer, la futbolista guatemalteca afirmó que se siente orgullosa de representar a Guatemala en el extranjero y exhorta a más mujeres a luchar pos sus sueños.

Mis goles de hoy llevan nombre “L” Leo y Luigi siempre aquí 🤍💫 pic.twitter.com/KEN769dQXL — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) March 7, 2021

Analu y su gran momento en Italia

Ana Lucía Martínez charló con El Mejor Equipo de Emisoras Unidas sobre su actual momento en el futbol italiano y sobre lo que significa representar a Guatemala en el futbol extranjero.

“Me estoy sintiendo cómoda en el club, fue un cambio importante pasar de la Liga española a la italiana, pero en estas últimas semanas he podido ayudar a mi equipo y hago lo mejor que puedo”, comentó.

“Represento a mi país, muy orgullosa de representar a Guatemala y a las mujeres en un deporte que siempre se ha considado masculino. Gracias a muchas mujeres tengo la posibilidad de jugar futbol, nosotras queremos las mismas oportunidades que los hombres han tenido”, expresó Ana Lucía.

Cuando te enseñan, con el ejemplo, que tu género no define tus capacidades, se logran cosas inimaginables. Gracias mamá 💜 #8m https://t.co/cXeJhn8eFH — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) March 8, 2021

‘Analu‘, actualmente pertenece al Napoli Femenino, pero afirmó que el cambio de aires ha sido positivo para recuperar su nivel, pero sobretodo recuperar la confianza.

“La confianza del cuerpo técnico ha sido muy importante, he tenido minutos y no he tenido lesiones gracias a Dios, aquí he tenido oportunidades y minutos y ahora el club empieza a tener una dinámica positiva y están contentos que esté acá por el club”, expresó la futbolista guatemalteca.

“Mi pase pertenece al Napoli, el futbol es de momentos y ahorita estoy haciendo bien las cosas con mi equipo, pero me gustaría darme a conocer en la Liga Italiana, es una liga donde no me conocen, quiero seguir haciendo bien las cosas”, acotó.

Gracias a Dios 🔥❤️

+ 3️⃣ puntos

+ 2️⃣ goles https://t.co/cG6eqkU3bO — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) March 7, 2021

Mensaje para las mujeres guatemaltecas

Martínez aprovechó para felicitar a las mujeres y niñas que se han adentrado en el mundo del futbol, así como felicitar a Andrea Álvarez quien actualmente es la joya del futbol femenino nacional.

“Las nuevas generaciones están teniendo más oportunidades. Ellas tienen la posibilidad de ser profesionales en este deporte, para mi es un orgullo que yo pueda inspirar a las jugadoras”, expresó.

“Me alegro mucho por Andrea, es un gusto para mi ver que más mujeres, más niñas y más familias le den su importancia al futbol femenino en Guatemala”.

Analu, aprovechó el marco del Día Internacional de la Mujer para enviar un mensaje a las mujeres guatemaltecas para que sigan luchando por sus sueños.

“Sigan adelante, luchen por sus sueños, el género no define nuestras capacidades, ser mujer significa tener fortalezas y saber hacer sacrificios. A los hombres: apoyen a las mujeres en su familias, hagamos cada día una mejor sociedad, en armonía, paz y solidaridad, las mujeres nos representan en el deporte, música y ciencia, saludos a todas las que ponen en alto el nombre en el país”.

*Con información de Emiosras Unidas

(Visited 18 times, 18 visits today)