VIDEO. El legendario Shaquille O’Neal fue noqueado en su debut en la lucha libre

'Shaq' aceptó la propuesta de la All Elite Wrestling (AEW) para convertirse en una de las nuevas estrellas de la lucha libre.

Tras alejarse de las canchas, y luego de incursionar dentro del mundo de la música, el oriundo de New Jersey decidió apostar por un nuevo mundo y volver a involucrarse en el deporte.

Aunque su debut en parejas fue con victoria gracias a la sobresaliente actuación de su coequiper Jade Cargill, O’Neal terminó siendo noticia por el brutal KO que recibió.

Por su fuerte golpe terminó tendido en el suelo y debió ser retirado en camilla para subirlo a una ambulancia que lo llevaría rumbo a un hospital.

Sin embargo, en un giro inesperado durante la transmisión, cuando las cámaras enfocaron el interior del vehículo el ex basquetbolista ya se había escapado.

Pese a quedar inconsciente en el piso, la gran tarea de su compañera Jade Cargill ante Red Velvet le permitió a la ex Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics quedarse con una victoria en su estreno en la AEW Dynamite.

@SHAQ goes through the table!

