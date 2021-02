VIDEO. El ‘Canelo’ Álvarez derrota a Avni Yildirim sin complicaciones

El pugilista mexicano ganó por nocaut técnico en el tercer round.

En su primera pelea de 2021, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez aplastó este sábado al turco Avni Yildirim en tres asaltos y retuvo sus cinturones de peso supermediano, en un combate celebrado en Miami ante 15 mil espectadores.

El púgil de Guadalajara, de 30 años, controló el combate desde la primera campana y en el tercer asalto ya mandó al suelo a su rival, quien llevaba dos años sin subir a un ring.

Yildirim se levantó y aguantó hasta el final del asalto pero posteriormente fue incapaz de continuar.

Poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el ‘Canelo’ afrontaba este combate como parte de su preparación para su objetivo de unificar los títulos de peso supermediano.

The moment that secured the win for Canelo 💥 pic.twitter.com/mxofve7qMj

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021