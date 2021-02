Real Madrid visita este miércoles al Atalanta con varias bajas importantes

Los merengues viajaron a Bérgamo con la ausencia de nueve jugadores del primer equipo.

Ganadores en 13 ocasiones de la Liga de Campeones, los madrileños se enfrentan por primera vez en su historia al Atalanta italiano. Pese a un recorrido caótico en la fase de grupos, las estrellas del Real Madrid terminaron líderes de su llave, venciendo al Borussia Mönchengladbach por 2-0 gracias a un doblete de Karim Benzema.

Sin embargo, Zidane no podrá alinear al atacante francés, lesionado y ya ausente en el duelo contra el Valladolid del sábado en Liga.

Pese a los tres títulos europeos consecutivos levantados en la primera etapa del entrenador galo (2016, 2017 y 2018), la ‘Casa Blanca’ parece menos temible esta campaña.

#UCL | El delantero francés no se recuperó de sus molestias físicas que también impidieron que no jugara ante el Valladolid.

Adelantado por el Atlético en Liga, hundido por las lesiones, el equipo merengue se entrega a la magia de ‘ZZ’ en esta competición, que ha ganado como jugador (2002), segundo entrenador (2014) y entrenador principal (2016-2018).

En el lado contrario, en su segunda participación en ‘Champions‘ de su historia, el Atalanta avanza sin muchas certezas pero también sin complejos.

La ‘Dea’ (diosa en italiano) de Gian Piero Gasperini ya aplastó a otro equipo español, el Valencia, en la misma fase de la competición el año pasado, antes de inclinarse en el tiempo de descuento en cuartos de final contra el París Saint-Germain (2-1).

Líder intratable de la Premier League, el Manchester City no pierde desde noviembre y espera confirmar el miércoles contra el Mönchengladbach su excelente inicio de temporada en Liga de Campeones (5 victorias y un empate en los seis partidos de la fase de grupos).

El club mancuniano tiene una historia pendiente con la competición europea. Derrotado en cuartos de final el año pasado por el Lyon (1-3), el Manchester City sueña con ofrecer a su entrenador una nueva ‘Champions, una década después de las que conquistó con el FC Barcelona (2009, 2011).

El belga Kevin De Bruyne podría regresar en este encuentro que se disputará en Budapest por las restricciones por el covid-19. El centrocampista belga de 29 años jugó el domingo contra el Arsenal después de una lesión en los isquiotibiales que le mantuvo fuera de los terrenos de juego unas semanas.

He's been our star striker in the Champions League – now he's our star commentator too!

Watch @FerranTorres20 commentate over his goals in Europe!

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) February 22, 2021