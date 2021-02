Gobierno inglés permitiría el regreso de los aficionados a partir de mayo

Los aficionados no han estado en los recintos deportivos desde diciembre, donde se permitió el ingreso de un pequeño grupo de aficionados durante un breve período, antes de que se anunciara otro cierre debido a una nueva ola en suelo británico.

La semana pasada, se informó que la FA le dijo a la UEFA que esperaban tener alrededor de 27 mil seguidores en Wembley para la Eurocopa que se celebrará este verano, cabe resaltar que tuvo que ser aplazada por la pandemia del Covid-19.

Government announces that English stadiums with 40,000+ capacity will be allowed 10,000 fans inside from May 17 – meaning Arsenal could have 10,000 fans inside the Emirates for the final home game of the season against Brighton (May 23). pic.twitter.com/pA7eRv7q3V

— Charles Watts (@charles_watts) February 22, 2021