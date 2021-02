El AC Milan enfrentó este jueves al Estrella Roja de Belgrado, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa.

Este jueves se disputaron los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa, con resultados sorpresivos.

El AC Milan visitó al Estrella Roja de Belgrado y al final de los 90 minutos se registró un empate 2-2; los rossoneros no pudieron mantener la ventaja de dos goles y los locales rescataron la paridad.

⏰ RESULTS ⏰

What a night! 😱 Who did it best? #UEL pic.twitter.com/ASC0Mcd7C0

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 18, 2021