Por blasfemia, Gianluigi Buffon es multado con 5 mil euros

La Federación Italiana de Futbol anunció este jueves que el veterano guardameta de la Juventus, Gianluigi Buffon, recibió una multa de 5 mil euros por haber utilizado “una expresión blasfema” durante un juego en parma en diciembre pasado.

El jugador de 43 años, plusmarquista de número de partidos jugados en la Serie A (653 hasta el momento) profirió las palabras como parte de sus ánimos a un compañero de equipo, Manolo Portanova, durante la victoria 4-0 de la “Vecchia Signora”.

El incidente, que no fue registrado por las cámaras de televisión, sí fue captado por una grabación de audio.

La blasfemia figura en el código de la justicia deportiva italiana. Desde 2010 se han dictado varias sanciones contra jugadores o entrenadores por pronunciar palabras consideradas una falta de respecto a Dios o a elementos sagrados.

“La Federación cuenta con una grabación de audio de un momento que no fue captado por ninguna cámara de televisión en el que supuestamente, Buffon se dirige a su compañero Manolo Portavona: ‘Me interesa verte corriendo y (blasfemia) sufrir, eh. El resto no me importa un carajo”, dijo Buffon, según una publicación de la “Cadena SER”.

Las sanciones están siendo más numerosas esta temporada debido a los estadios vacíos de público, que permiten a los micrófonos y las cámaras captar mejor las palabras que intercambian los jugadores.

El mediocampista del AS Roma Bryan Cristante, en diciembre, y el extremo de la Lazio Manuel Lazzari, esta semana, fueron suspendidos un partido por palabras “blasfemas”.

