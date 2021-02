Bale estaría cerca del retiro, según su representante, Jonathan Barnett

El futbolista galés regresó esta temporada a la Liga Premier, pero Jose Mourinho no le ha dado mucha participación.

En la actualidad, el jugador del Tottenham, Gareth Bale, no pasa el mejor momento en su carrera.

Bale regresó a la Liga Premier para jugar nuevamente con los Spurs, sin embargo, bajo la dirección técnica de Jose Mourinho, no las ha tenido todas consigo.

El gales es poco utilizado por Mourinho y ha dejado de ser el futbolista determinante que fue en su primera etapa con dicho Club.

On to the semi-finals! #COYS pic.twitter.com/Kxwbuf6sgU

— Gareth Bale (@GarethBale11) December 23, 2020