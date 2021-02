Final anticipada: Serena Williams y Naomi Osaka se citan en “semis”

A sus 39 años, la pequeña de las hermanas Williams disputará su 9ª semifinal en Melbourne. En las ocho ocasiones precedentes logró el pase a la final.

Serena Williams (11ª del mundo) mostró una gran fortaleza física y mental este martes para eliminar a la rumana Simona Halep (2ª) 6-3, 6-3 y citarse con la japonesa Naomi Osaka (3ª) en semifinales del Abierto de Australia.

“Es mi mejor partido del torneo, sin ninguna duda”, se felicitó la estadounidense. “Jugaba contra la N.2 del mundo, así que sabía que era necesario que lo hiciese mejor (que hasta ahora). Y es lo que hice, por ello estoy muy contenta”.

En la primera manga, Williams vio cómo su rival rumana le igualaba 2-2 después de haberse puesto con 2-0. Pero logró una nueva rotura de servicio para escaparse 4-2 y no volvería a ceder su servicio hasta el final del set.

