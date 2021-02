Novak Djokovic sufre pero clasifica a la tercera ronda del Open de Australia

Djkovic se impuso a Tiafoe (64º) en cuatro reñidos sets, 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3.

El serbio Novak Djokovic se ha clasificado a la tercera ronda del Australia Open, después de vencer este miércoles, con dificultades, al estadounidense Frances Tiafoe.

La victoria de Djokovic fue en cuatro reñidos sets, 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3.

El serbio, que no exhibió su mejor tenis, tuvo que batallar duro para doblegar la resistencia de Tiafoe, que lo obligó a disputar dos tie-break.

En la tercera vuelta, Djokovic se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (31º), vencedor ante su compatriota Reilly Opelka (38º) 4-6, 7-6 (8/6), 6-7.

“Preferiría no tener este tipo de encuentro en la primera semana”, declaró Djokovic, que reconoció que Tiafoe jugó en forma “fantástica”.

A champion finds a way 👊@DjokerNole survives Frances Tiafoe to advance to the third round of the #AusOpen for the 14th time.#AO2021 pic.twitter.com/aek7XOKiLk

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021