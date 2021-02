Rafael Nadal se clasifica a segunda ronda en el Abierto de Australia

Rafa se deshizo de su rival en algo menos de dos horas. Un resultado tranquilizador para el español, que no disputaba un partido oficial desde hace casi tres meses.

El tenista español, Rafae Nadal, tuvo un buen inicio en el primer Grand Slam del año y se clasificó para la segunda ronda del Abierto de Australia que se disputa en Melbourne, tras derrotar este martes al serbio Laslo Djere (56º) en tres sets, 6-3, 6-4, 6-1.

El tenista mallorquín se deshizo de su rival en algo menos de dos horas (1h53). Un resultado tranquilizador para el español, que no disputaba un partido oficial desde hace casi tres meses, y que renunció la semana pasada a disputar la ATP Cup debido a dolores en la espalda.

“Logré ganar en tres sets, es siempre positivo comenzar así. Más aún al ser siempre difícil jugar un partido oficial después de una larga interrupción. Así que es un buen inicio, estoy contento”, comentó Nadal, que busca superar en Melbourne el récord de títulos de Grand Slam, que ostenta junto al suizo Roger Federer (20º).

That two sets to love lead fist pump 💪@RafaelNadal closes out the second set 6-4 against Laslo Djere.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/gSMhNE7EWC

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021