Tom Brady consigue su séptimo anillo y guía a los Buccaneers a su segundo Super Bowl

Una excelsa actuación del legendario mariscal de campo guió a los 'Bucs' a su segundo título, superando a los Chiefs de Patrick Mahomes.

Este domingo se llevó a cabo la edición 55 Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del deporte. Pase a que todavía el planeta sufre las consecuencia de la pandemia de coronavirus, se dio un gran espectáculo y un partido de alto vuelo entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, primer equipo en la historia que jugó en su casa con Tom Brady en sus filas.

Tras unos primeros minutos con imprecisiones en ofensiva y con una clara ventaja de ambas defensas sobre los ataques, apareció la dupla que tantas alegrías le dio a New England Patriots. Sobre le final del primer cuarto, Tom Brady asistió a Rob Gronkowski en zona de peligro y éste, sin resistencia, corrió hasta la línea de touchdown.

