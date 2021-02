Tom Brady quiere ampliar su legado y buscará su séptimo anillo en la NFL

Por el otro lado, Patrick Mahomes y los Chiefs buscarán revalidar el título obtenido el año pasado ante los 49ers de San Francisco.

Tampa (Florida) se convertirá el domingo en la primera ciudad en hospedar un Super Bowl en el que compite su propio equipo, los Buccaneers, entre grandes restricciones para evitar que el mayor evento deportivo de Estados Unidos cause un repunte del coronavirus.

Un triunfo de los Buccaneers en la final de la liga de football americano (NFL) coronaría una temporada deportiva especial para esta ciudad de 400 mil habitantes, que también vio como sus Lightning ganaban la Copa Stanley de la liga de hockey sobre hielo (NHL) y los Rays alcanzaban la Serie Mundial de béisbol.

📺: #SBLV — Sunday 6:30pm ET on CBS 📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/ORCGZrtolM

Only ☝️ more day until the fun begins!

Pero aunque Tom Brady y los ‘Bucs’ disponen de la inédita ventaja de enfrentar a los Kansas City Chiefs como locales, las gradas del Raymond James Stadium solo podrán tener una ocupación por debajo de la mitad, con unos 25 mil aficionados de los 65 mil que puede albergar, lo que será un récord de baja asistencia al evento.

Unas 7 mil 500 de esas entradas fueron reservadas para trabajadores sanitarios ya vacunados como gesto de agradecimiento por su labor en la batalla contra el coronavirus, que ha tenido en Florida uno de los principales escenarios en el país.

18th year in the #NFLPlayoffs and @TomBrady is still dropping dimes. 🎯@Buccaneers | #GoBucs

📺: #SBLV — TOMORROW 6:30pm ET on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/n4IqTDhawl

— NFL (@NFL) February 6, 2021