Médico recomienda evitar reuniones para el Super Bowl LV

"Cada vez que tenemos eventos como estos, siempre hay un aumento (de contagios), ya sea en vacaciones, Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias", dijo el jefe médico de Joe Biden, Anthony Fauci.

Los estadounidenses deben olvidarse de los bocadillos y las bebidas compartidas con amigos mientras disfrutan del ‘gran juego’ del año en la NFL porque si lo hacen el covid-19 podría irrumpir como el gran intruso el próximo domingo, cuando el país se paralice para ver el Super Bowl.

El doctor Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este miércoles que podría haber un aumento en los casos del virus en todo el país si las personas realizan o asisten a las tradicionales celebraciones del Super Bowl el próximo fin de semana.

“Por muy divertido que sea reunirse para una gran fiesta del Super Bowl, ahora no es el momento de hacerlo”, dijo Fauci en una aparición en el programa Today de NBC.

Unas 450 mil personas han muerto en los Estados Unidos por el virus, que comenzó a cerrar los eventos en Estados Unidos en marzo pasado, unas seis semanas después del Super Bowl del 2020.

El juego de campeonato de la NFL de este año, el Super Bowl 55, enviará al campeón defensor Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers de la superestrella Tom Brady en el campo local de los Bucs en Tampa, Florida.

“Mire el juego y disfrútelo, pero hágalo con su familia o las personas de su hogar”, sugirió Fauci.

