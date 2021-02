VIDEO. Juventus felicita a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños con un conmovedor mensaje

El astro portugués cumple este viernes 36 años y el mundo del futbol recuerda sus grandes actuaciones.

Este viernes 5 de febrero, Cristiano Ronaldo está cumpliendo 36 años, el astro portugués que milita en la Juventus se sigue codeando con los mejores jugadores pese a su edad.

CR7 ha demostrado que la edad no es ningún impedimento para su desempeño, ya que a sus 36 años se encuentra entre los goleadores de la Serie A y se mantiene en la lucha tanto para conseguir la Coppa Italia, así como la Champions League, de ganarla, sería su sexta ‘orejona’.

Las cuentas de la propia Champions League felicitaron al astro portugués haciendo un recuento de sus mejores goles desde su debut en la competición europea.

Most goals in history (134) ✅

Most goals in a season (17) ✅

Most goals in knockout stages (67) ✅

Only player to score in 3 finals ✅

Only player to score in 11 straight games ✅

🥳 Happy 36th birthday, five-time winner Cristiano Ronaldo! #UCL | #HBD | @Cristiano pic.twitter.com/G8lMclYH94

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 5, 2021