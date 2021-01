Tragedia en Brasil, cuatro futbolistas pierden la vida en accidente aéreo

El Club Palmas Fútbol y Regatas de Brasil a través de un comunicado en sus redes sociales confirmó la noticia. El avión se dirigía a Goiania, en donde el equipo disputaría su próximo partido

El presidente y cuatro futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, un club de la cuarta división del Campeonato Brasileño, murieron este domingo en un accidente aéreo junto con el piloto de la aeronave en la que viajaban a la ciudad de Goiania para disputar un partido, informaron fuentes del equipo.

La avioneta particular alquilada por el club cayó a tierra por razones aún desconocidas poco después de haber despegado de Porto Nacional, municipio del estado amazónico de Tocantins, hacia las 8.15 hora local (hora de Brasil) de este domingo.

En una nota en que lamentó el accidente, el club Palmas informó de que no hubo sobrevivientes entre los seis ocupantes de la aeronave.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41

— Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 24, 2021