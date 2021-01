Joven promesa del futbol hondureño es secuestrado en México

Debido a que en su país no hay torneo de reservas ni competencias de selecciones juveniles, el jugador partió en busca del “sueño americano”, sin imaginar lo que le sucedería.

Se trata del defensa Jeferson Meléndez, exjugador de las reservas del Real España, quien dejó su país en busca de mejores oportunidades. Ahora, sus presuntos secuestradores exigen una gran cantidad de dinero en dólares para liberarlo.

La falta de empleo en Honduras ha provocado que decenas de jóvenes talentos del futbol hondureño abandonen sus hogares y emprendan camino a los Estados Unidos, tal como lo hizo Jeferson, de 21 años, quien partió junto con un amigo.

“Pocos días de emprender su viaje desde el departamento de Atlántida, Jeferson Meléndez fue secuestrado en México junto a su amigo Carlos Alberto Ocampo, quien le acompañaba”, publicó este domingo el “Diario Diez” de Honduras.

Según la información recabada por dicho medio, la familia de Meléndez recibió este sábado una llamada en la que los presuntos secuestradores les exigían 10 mil dólares para liberarlo.

“Me escribieron y me dijeron que tenían a mi hijo secuestrado yque si quería pagar por él, son 10 mil dólares”, le dijo Cristina Meléndez a “Diez”, por medio de una llamada telefónica. Ella se encuentra en Estados Unidos.

“Después me dijeron que estuviera pendiente de la llamada; ayer (viernes) estuve esperando la llamada, pero lo hicieron hasta hoy”, dijo, en medio del llanto.

Y continuó: “Mi hermano les dijo que no podíamos contar con ese dinero porque las cosas no están bien, ellos respondieron ‘esperen el video cuando se los pique y se los mande’”. “Me han enviado un relajo de audios y cosas amenazantes.

Sobre el estado de Jeferson, explicó que está bien, pero tiene miedo. “Me mandó un audio llorando y preocupado. Me dice ‘madre, conseguí el dinero por favor para que me manden para allá (Honduras o Estados Unidos)’. Lo ponen a él para que me mande audios”, explica.