Tras su clasificación, el Southampton enfrentará al Wolverhampton en los octavos de final.

El Arsenal continúa teniendo una temporada para el olvido y este sábado fue eliminado de la FA Cup, a manos del Southampton.

Los locales se quedaron con el triunfo por 1-0, gracias a un gol en propia portería del brasileño Gabriel.

El jugador sudamericano desvió involuntariamente a la red del portero alemán Bernd Leno, en el minuto 24, un centro de Kyle Walker-Peters.

Mikel Arteta, técnico español de los Gunners, hizo siete cambios respecto al equipo que había ganado por 3-0 el lunes al Newcastle, en partido de Premier League.

Los Gunners, que han ganado la competición catorce veces, se encontraron a un equipo local determinado, en el que el técnico del Southampton, el austríaco Ralph Hasenhuttl, presentó a un once fuerte.

Southampton, que nunca había ganado al Arsenal en la FA Cup, vio recompensada esa apuesta ambiciosa y se enfrentará en la ronda siguiente, octavos de final, a Wolverhampton, dentro de tres semanas.

