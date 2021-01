Kylian Mbappé: “Estoy pensando en lo que quiero para los próximos años”

El delantero francés que es pretendido por el Real Madrid afirmó que se encuentra en un período de 'reflexión' para decidir su futuro.

Para nadie es un secreto que el delantero francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé es el gran deseo de Florentino Pérez y Zinedine Zidane para darle una nueva cara a la plantilla merengue.

Mbappé, que fue contratado por el PSG en julio de 2018, finaliza contrato en junio de 2022 y ya ha sido cuestionado sobre si piensa renovar con la escuadra parisina, esto ante el interés de varios equipos, principalmente en Real Madrid.

Por lo que ayer, después de anotar un doblete ante el Montpellier (victoria 4-0), habló sobre el tema y aseguró que “está pensando y reflexionando” sobre lo que decidirá en los próximos meses.

🔴 #NoticiaEB | Mbappé anuncia que está "reflexionando": renovación con el PSG o fichaje por el Madrid https://t.co/aiG91eb6eX pic.twitter.com/MGbDcCUBMO — El Bernabéu (@elbernabeucom) January 23, 2021

Mbappé no da pistas de su futuro

Cuando fue cuestionado en zona mixta si dejará el Paris Saint-Germain o emigrará a otra liga, el delantero campeón del mundo respondió lo siguiente:

“Quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años. Estamos hablando con el club. Estoy reflexionando, porque es una firma. Si firmo, es para quedarme a largo plazo en el Paris Saint-Germain”, declaró, en entrevista para Telefoot.

Mbappé reconoció que se siente feliz en el PSG, por el trato de la directiva y de la afición, pero aseguró que se lo está pensando antes de tomar una decisión sobre su futuro.

“Estoy muy feliz aquí. Siempre he sido muy feliz. La afición y el club siempre me han ayudado. Solo por eso, siempre estaré agradecido (…) Sí, pronto habrá que tomar una decisión. Pero estoy en el proceso de pensar”, señaló.

Kylian Mbappé: "Si renuevo con el PSG es para quedarme a largo plazo en el club". https://t.co/VC6mWtUomT — Invictos (@InvictosSomos) January 23, 2021

Para finalizar, Mbappé aseguró que no buscar ganar tiempo, ni nada por el estilo, sencillamente está reflexionando sobre que será lo mejor para su futuro antes de estampar una firma.

“Si tuviera la respuesta, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ganar tiempo. Es un momento de reflexión. No quiero firmar un contrato y decir un año después que me quiero ir porque no quería firmar el contrato. Si firmo es para quedarme. Es por eso que se requiere algo de reflexión”, sentenció.

(Visited 37 times, 37 visits today)