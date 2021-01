Atalanta golea al Milan, que sigue comandando la Serie A

A pesar de la derrota, los rossoneros continúan en el liderato con una diferencia de dos puntos sobre el Inter.

El Atalanta se ha paseado sobre el terreno del Milan, tras golearlo este sábado 3-0 en partido de la fecha 19 de la Serie A.

A pesar de la dura derrota, los rossoneros continúan en el liderato del futbol italiano, gracias al pobre empate 0-0 del Inter frente al Udinese.

La ventaja del Milan (1º) sobre el Inter (2º) se reduce por lo tanto ligeramente, de tres a dos puntos.

Pese a su revés, el Milan pudo ser el ‘campeón de invierno’, una consideración meramente honorífica pero que el histórico club ‘rossonero’ no disfrutaba desde el curso 2010-2011.

El Atalanta empezó el asalto a San Siro con un tanto del argentino Cristian Romero (minuto 25), de cabeza en un saque de esquina.

El equipo de Bérgamo amplió la cuenta en el 52, cuando el esloveno Josip Ilicic marcó un penal que habían cometido sobre él mismo, y el colombiano Duván Zapata, con un golpeo con la zurda tras recibir de Cristian Romero, puso el tercero.

If you’d tell the 12-year-old Marten de Roon he would beat AC Milan 0-3, he probably wouldn’t believe you. What a night. pic.twitter.com/kbDQNwWbhu

— Marten de Roon (@Dirono) January 23, 2021