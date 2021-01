Bladimir Díaz se despide de Comunicaciones con un mensaje en redes sociales

El delantero colombiano jugó dos torneos con el club blanco, aunque no logró ganarse la titularidad.

Tras la dolorosa eliminación ante Antigua GFC el pasado domingo, el club crema expresó a través de un comunicado que están haciendo un análisis profundo de la situación que vive el club.

La afición crema molesta, se expresó y pedían la renuncia del técnico argentino Mauricio Tapia. Sin embargo, todo parece indicar que el técnico argentino seguirá con el club blanco al menos durante el Clausura 2021, ya que su contrato finaliza en junio.

Por el momento, el club no ha anunciado ninguna baja de manera oficial, pero en el caso de Kevin Moscoso y ahora, Bladimir Díaz se despidieron del club a través de redes sociales.

Bladimir Díaz se despide de Comunicaciones

El delantero colombiano Bladimir Díaz Saavedra se despidió de Comunicaciones mediante un mensaje en redes sociales, pese a que el club no ha confirmado su salida, el propio Bladimir se despidió del club blanco.

“Para mi fue un placer formar parte de un gran club como Comunicaciones. Me voy triste, porqué no se logró el objetivo, pero el trato que se me dio fue genial, gracias directiva, gracias compañeros, gracias cuerpo técnico y mil gracias afición, que de verdad me hicieron sentir bien. Le deseo lo mejor al club y que este torneo que viene sea de lo mejor porqué se lo merecen y disculpas por no haber dado más de mi. Eternamente agradecido”, expresó Bladimir.

El delantero colombiano ya no había sido tomado en cuenta por el profesor Mauricio Tapia en los últimos encuentros, pero nunca se revelaron los motivos de su ausencia. Suena fuerte para llegar a Cobán Imperial.

Datos

El último partido de Bladimir Díaz con Comunicaciones se dio el 6 de diciembre (0-0 ante Guastatoya).

Con la camiseta blanca, Díaz anotó 7 goles (5 en el Clausura 2020 y 2 en el Apertura 2020).

Jugó un total de 810 minutos en 22 partidos vistiendo la camiseta de Comunicaciones

