Santis y Ortiz, la sangre nueva que la Bicolor tendrá ante Puerto Rico

Ambos futbolistas mencionaron que no se esperaban ser convocados a la selección nacional, que este viernes recibirá a la escuadra puertorriqueña.

Cada vez falta menos para el partido amistoso entre las selecciones nacionales de Guatemala y Puerto Rico.

Este viernes 22 de enero, a partir de las 18:00 horas, la Bicolor recibirá al combinado puertorriqueño en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Será el primer encuentro en el año, del escuadrón dirigido por Amarini Villatoro y con miras al inicio de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Juveniles son tomados en cuenta por Villatoro

El estratega cobanero convocó a 25 jugadores para el mencionado encuentro y destacan los llamados de Óscar Santis y Anderson Ortiz.

Ambos elementos tuvieron participación durante el Torneo Apertura 2020 de Liga Nacional y destacaron.

Santis marcó cinco goles con Comunicaciones y Ortiz ha contando con el voto de confianza por parte de Willy Olivera en Guastatoya.

El sentir de Santis por la convocatoria

“No me esperaba nada de esto, fue algo que me agarró de sorpresa, el que me avisó fue Rodrigo Saravia después del partido del domingo”, indicó.

Añadiendo que “me dijo aliste sus cosas que mañana nos presentamos en selección y me quedé sorprendido”.

“Es algo bonito, se logró el objetivo que fue entrar en la primera convocatoria de selección mayor para ser tomado en cuenta”, reiteró.

Ortiz: “Tampoco me esperaba el llamado”

“Yo tampoco me esperaba ser llamado a selección, pero las buenas actuaciones con nuestros clubes nos tienen aquí”, manifestó.

Por aparte dijo que “gracias al profe Amarini que nos llamó para este microciclo para enfrentar a Puerto Rico, en un partido que nos servirá para probarnos y ver de qué estamos hechos”.

Ambos futbolistas fueron citados por primera vez a una convocatoria de la selección mayor y podrían tener minutos frente a los caribeños.

Foto: Fedefut

