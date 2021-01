“Decir que la culpa de las salidas la tengo yo es fácil”, dice Zidane

El técnico se refirió al doblete que anotó Luka Jovic, con el Eintracht, tras su salida del Real Madrid. También habló de su partido contra el Alcoyano.

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho de que Luka Jovic se apuntara un doblete con el Eintracht, después de su salida del equipo merengue.

También dijo que lo más fácil es echarle la culpa a él por la salida de los jugadores, refiriéndose además al caso de Sergio Reguilón y Achraf Hakimi.

“Me ha gustado que (Jovic) haya marcado dos goles, es lo que sabe hacer. Me alegro de lo que ha hecho, le deseo lo mejor porque es jugador del Real Madrid, dijo Zidane en conferencia de prensa.

Sin embargo, también habló sobre la salida de Jovic, Reguilón y Hakimi.

“Decir que la culpa la tengo yo es fácil. También se dijo que la culpa con lo de Reguilón la tuve yo. Ha sido una buen opción comprar a un jugador como Luka. Tiene 21 años y futuro para demostrar el jugador que es en el Real Madrid”, agregó.

Sobre el partido contra Alcoyano

El estratega se refirió luego, al partido que sostendrán este miércoles contra el Alcoyano, por la Copa del Rey.

“No es un partido trampa. Vimos lo que hicieron, acaban de eliminar a un Primera. Sabemos lo que está pasando con esta competición y lo que tenemos que hacer es estar al 100% desde el minuto uno. Jugando contra un equipo de Segunda B es justo lo contrario, sabemos contra quién vamos a jugar”, adelantó.

“Pueden haber muchas sorpresas. Hay equipos que tienen la oportunidad de jugar contra equipos grandes y hacen cosas formidables. Hay que estar preparados, porque no hay equipos, partidos ni competiciones fáciles”, explicó.

Además, dijo que ganar la Copa del Rey les provoca ilusión: “Trabajamos para ganar cosas, aunque l o nuestro es el día a día. No se puede ganar siempre, pero nos preparamos para eso. NO la he ganado, tenemos ilusión de ganarla”, dijo.

“Entrenamos muy bien. Hay jugadores que jugaron menos, peo es una oportunidad para hacer un gran partido y volver a ganar”, finalizó.

(Visited 10 times, 10 visits today)