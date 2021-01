Tras eliminar a Comunicaciones, Antigua apunta a derrotar a Municipal

El preparador físico de Antigua, Ezequiel Barril, afirmó que Antigua "está para ser campeón y que los futbolistas se lo tienen que creer".

Ayer por la noche Antigua derrotó 0-3 a Comunicaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El conjunto colonial mostró un gran nivel de juego, donde poco pudo hacer el conjunto crema para neutralizarlos.

Ahora, los aguacateros se enfrentarán a Municipal en semifinales y están convencidos en que pueden salir campeones del Torneo Apertura 2020.

El profesor Ezequiel Barril revela las claves del triunfo

El preparador físico del club colonial, Ezequiel Barril, dio a conocer las claves del triunfo panza verde ante el cuadro albo.

Barril charló con El Mejor Equipo de Emisoras Unidas y se mostró contento por el rendimiento de los jugadores.

“Ayer hicimos un partido perfecto, corrimos muy bien y con orden, sabíamos lo que queríamos y como lo queríamos, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y se vieron plasmados en la cancha”.

El argentino también afirmó que cuando lo contrataron con la escuadra colonial, le pidieron que aportara su experiencia a la actual plantilla.

“Cuando me contrataron me pidieron que aportara mi experiencia, lo primero que hicimos al llegar fue evaluarlos físicamente, que come, como come, si no se consiguen las medidas se les multa”.

“Un futbolista profesional que le pagan por eso no puedo trabajar solo dos a tres horas al día, un profesional trabaja diez horas al día, incluyendo lo que tiene que comer, hay que insistir con esta dinámica”.

El título es el objetivo

Barril, señaló que Antigua apunta al título y que los futbolistas deben creer en que pueden ganar el campeonato.

“Nnuestro objetivo está claro, es mejor trabajar callados y humildemente, hay que convencer al jugador de lo que puede lograr en la cancha, estamos para salir campeones y quien no esté de acuerdo se puede ir del club, la mentalidad debe ser unificada en la plantilla”.

Para finalizar, confirmó que aún están en duda Ojeda y Domínguez (salieron lesionados ayer), así como aún se desconoce una fecha de retorno de Jairo Arreola, quien acarrea molestias en la rodilla.

“Lo de Marco lamentablemente es el tobillo, tiene una torcedura, su pronóstico es reservado, se le evaluará en estos días. Con Jerry fue un impacto directo (entrada de Pinto), no entrenó hoy y mañana no creo que entrene, pero hay que realizarle más estudios. EL ‘Chaco’ Jiménez salió negativo y hoy se incorporó hoy a los entrenos. Jairo, su rodilla todavía no lo deja trabajar bien, pero es de pronóstico reservado”.

