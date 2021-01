Mauricio Tapia descarta presentar su renuncia como director técnico de Comunicaciones

El técnico argentino fue el gran señalado tras la eliminación del conjunto albo ante Antigua este domingo.

El Club Comunicaciones consumó un nuevo fracaso tras caer eliminados en los cuartos de final a manos de Antigua GFC en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Ayer, el conjunto albo tuvo una exhibición triste, superados en todo momento por el cuadro colonial, que impuso condiciones desde el primer minuto, ya que a los 20 segundos ya estaban arriba en el marcador con gol de Josué Martínez.

Muchos jugadores quedaro a deber, pero el gran señalado fue el técnico Mauricio Tapia, la afición crema expresó su molestia en redes sociales y exigían una renuncia del técnico argentino.

“No utilizo la palabra fracaso”

En conferencia de prensa, post-partido, el técnico argentino salió a dar la cara tras la abultada derrota ante Antigua, donde fue claro y afirmó que el gol de Antigua en el primer minuto pesó mucho.

“El gol de Antigua nos obligó a tomar otro tipo de decisiones, sabiendo que la serie se ponía en contra, Antigua llegó poco, pero fue contundente”, afirmó Tapia.

“Nosotros llegamos por todos lados, contabilizamos un montón de ocasiones, no sé si tan claras o no, hicimos todos los esfuerzos, nada que reprocharle al equipo”, afirmó el técnico argentino.

Tapia recalcó “que no utiliza la palabra fracaso” tras caer eliminados ante Antigua, aunque reconoció que Comunicaciones no estaba para caer en estas instancias.

¿Se irá Tapia?

Cuando el técnico argentino fue cuestionado si dará un paso al costado tras la eliminación ante Antigua, respondió lo siguiente:

“La gente responsable del área administratriva del club tomarán las decisiones que tengan que tomar, yo tomo mis decisiones en el área deportivo con mis aciertos y mis errores”.

“Esto no depende de mi, hay una cosa de la que me voy a jactar siempre, yo no me escondo, no bajo la cabeza, si me hago responsable y cuando me caigo, me vuelvo a levantar, no le tengo miedo a las consecuencias”, afirmó Tapia.

