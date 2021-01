Neymar destapa detalles íntimos de su vida personal

El brasileño hizo polémicas revelaciones y contó cómo fue el día que pensó abandonar el futbol.

El delantero, Neymar, concedió una entrevista a la revista “Gaffer”, en la que dio detalles de su vida personal y contó cómo es su relación con las redes sociales.

“Ney” volvió recientemente a los terrenos de juego luego de haber estado fuera por una lesión, y fue para ganar su primer título de la temporada con el PSG, la Supercopa de Francia.

Y a su regreso, acaparó la atención luego de dar información desconocida sobre su vida y su carrera.

Las confesiones de Neymar

En una conversación con “Gaffer”, Neymar dijo que no todo es felicidad y que en algún momento pensó en dejar su carrera deportiva.

“Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al futbol, ya que a la gente no le gusta”, dijo.

“Me fui un día a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí. El amor que tengo por el futbol me calma y eso me devolvió a la realizada”, contó.

Además, Neymar confesó que estar bajo presión no es una dificultad para él. “Soy una persona que maneja fácilmente la presión, por eso soy el 10 de la selección brasileña, del PSG y simplemente soy Neymar. Creo que me lo tomo bien pero al mismo tiempo conozco mi compromiso y estoy increíblemente agradecido de represenar a equipos como el PG y Brasil”.

“Estoy muy agradecido de representar a los dos equipos. Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan”, confesó.

Sobre las redes sociales

También habló de su relación con las redes sociales. “Son un área donde muchas personas pueden venir y formar parte de tu vida, juzgándote, odiándote y envidiándote. Por eso nunca me tomo en serio los comentarios de la gente. No me gusta leer cosas que no están bien, cosas que no son necesarias”, agregó.

Y continuó: “Pero hay personas a mi alrededor, mis amigos, familiares y compañeros de equipo, que terminan leyendo estos comentarios y se enojan. El mundo está muy sensible. Es muy fácil para las personas hablar de tu vida personal sin realmente conocerte”.

“Pero mi verdadero yo, el verdadero Neymar, es bien conocido por mi familia, las personas que trabajan conmigo y mis amigos, me conocen y estas son las opiniones que me importan”, finalizó.

Su registro

En lo que va de la actual temporada, el brasileño solo ha disputado siete partidos de la Ligue 1 y ha sumado tres goles.

Sin embargo aún no entra en el top 10 de la tabla de goleo, en la que sí aparece su compañero Kylian Mbappé, segundo con 12 tantos.

Mientras que en la Champions League registra seis anotaciones y cinco juegos.

En la Ligue 1, el PSG tomó el liderato este sábado al sumar 42 puntos, tras vencer de visita 1-0 a Angers.

Tiene las mismas unidades que el Lille, pero con mejor diferencia de goles, 33 ante 20 de su perseguidor.

