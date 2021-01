Reconocido golfista argentino es detenido por violencia de género

"El Pato" Cabrera, de 51 años era buscado desde septiembre por la Interpol ante las denuncias interpuestas por sus exparejas.

El golfista argentino Ángel Cabrera, buscado por la Interpol desde septiembre por acusaciones de violencia de género, fue detenido este jueves en Rio de Janeiro y será extraditado a su país, informó la Policía Federal (PF).

“El Pato” Cabrera, de 51 años y ganador del US Open-2007 y del Masters de Augusta-2009, fue detenido en la tarde del jueves en el acomodado barrio de Leblon, en la Zona Sur de Rio.

En un comunicado, la Policía Federal dijo que el golfista está acusado por la justicia argentina de haber cometido en los años 2016, 2018 y 2020, los crímenes “de lesiones corporales (…), hurto simple, desobediencia reiterada a la autoridad y amenazas”, sin dar más detalles.

Según la Policía Federal, el gofista ingresó en una cárcel hasta su “extradición definitiva a Argentina”, todavía sin fecha.

Interpol emitió a finales de septiembre un alerta roja para la captura internacional del golfista acusado en la justicia por un caso de violencia de género contra su expareja, por no haberse presentado a declarar ante la fiscalía el viernes 14 de agosto y haber pasado a ser considerado forajido.

El deportista fue visto desde entonces en Estados Unidos, donde participó en un Campeonato Senior de Ohio.

Masters, U.S. Open champion Ángel Cabrera arrested in Brazil over several charges in Argentina. https://t.co/x8jQlNNR7v

— Post Sports (@PostSports) January 15, 2021