Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz nominado al Salón de la Fama del futbol de Estados Unidos

El delantero guatemalteco vivió una de sus mejores épocas como jugado en el Galaxy de Los Ángeles, además de militar en varios equipos de la MLS.

Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz es uno de los 245 candidatos para el Salón de la Fama del futbol de Estados Unidos, esto tras tener una destacada carrera en el futbol norteamericano, específicamente en el LA Galaxy.

Ruiz, un histórico jugador del LA Galaxy, también militó en clubes como FC Dallas, Toronto FC, DC United Y Philadelphia Union, además de militar en varios clubes en el extranjero.

El máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala es el único guatemalteco que figura en esta lista, esto pese a que Guatemala ha tenido varios representates en la MLS.

El Salón de la Fama también lanzó el nuevo Comité de Selección, que se estableció como parte de las revisiones de las elecciones de 2020, por primera vez. Los comités comienzan las deliberaciones esta semana para seleccionar una Clase de 2021 de tres o cuatro miembros de los 245 candidatos que aparecen en las boletas de Jugador, Veterano y Constructor.

La ceremonia del Salón de la Fama de 2021 está programada para el 22 de mayo y consagrará tanto la clase 2020 (Carlos Bocanegra y el ganador del Premio Colin Jose Media, Andrés Cantor) como la clase 2021.

La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional, que es impulsado por NEC, seguido del juego del Salón de la Fama entre el FC Dallas y un oponente por determinar y un concierto con Willie Nelson.

Las categorías son:

El delantero nacional, Carlos Ruiz, se encuentra en la boleta de jugador.

📰 Eligible candidates for 2021 National Soccer Hall of Fame ballots announced.

The committees begin deliberations this week to select a Class of 2021 from the 245 candidates who appear on the Player, Veteran and Builder ballots.@Pepsi | @WinStarWorld | @NEC | @Heineken

— National Soccer HOF (@soccerhof) January 13, 2021