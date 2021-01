Futbolista del Madrid es elegido como “jugador más emblemático en la historia de su país”

Los aficionados lo eligieron como una de las figuras más importantes en la historia de su selección.

El actual extremo del Real Madrid, el belga Eden Hazard fue elegido como el jugador más emblemático en la historia del futbol de Bélgica, por los aficionados.

La Unión Belga de Football (URBSFA) realizó el sondeo para celebrar sus 125 años, informó este jueves el sitio internet de la federación.

Hazard, de 30 años, obtuvo el 10,6% de los votos, superando a Vincent Kompany (9,4%) y Kevin De Bruyne (9,1%). Jan Ceulemans (9,0%) y Paul Van Himst (7,3%) completan el Top 5.

Our fans have voted @hazardeden10 as the Ultimate Icon in 125 years of @royalbelgianfa! 🥇🇧🇪

➡️ https://t.co/N4Ncp7oXI7 pic.twitter.com/YG3EA6T4EK

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 13, 2021