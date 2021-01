El club de octava división de Inglaterra que logró recaudar 300 mil libras en un partido de FA Cup

El Marine FC de la octava división inglesa dio una muestra de la importancia del marketing deportivo en el futbol moderno.

Para nadie es un secreto que la pandemia del Covid-19 ha afectado a la economía mundial. Inglaterra ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, actualmente viven una segunda ola. pese a eso algunos estadios permiten el ingreso de afición.

Sin embargo, los clubes que más afectados se han visto son los de las divisiones menores, ya que su futbol es semiprofesional y dependen puramente del ingreso de afición a los estadios, ya que con eso logran saldar cuentas, teniendo en cuenta que varios futbolistas se dedican a otras cosas para subsistir.

Pero el Marine FC, de la octava división inglesa dio cátedra de lo que el marketing deportivo puede lograr para sanear una economía golpeada, más si el club depende puramente del ingreso de afición a los estadios.

KICK OFF: Marine v Spurs. Did I really just type that? @EmiratesFACup #COYM pic.twitter.com/WMUyZT2Cmk

Ayer, se dio uno de los duelos más disparejos en el futbol inglés, el Tottenham Hotspur de la Premier League derrotó 5-0 al Marine FC de la octava división inglesa, un club donde pocos de sus futbolistas son profesionales, gran parte de la plantilla tiene otro empleo.

Sin embargo, para el humilde club, el resultado pasó a segundo plano. El Marine FC depende de gran parte del ingreso de la afición a su estadio, dicho recinto deportivo tiene capacidad para 400 personas aproximadamente.

Al no tener permiso del ingreso de afición, el club puso a la venta tickets virtuales, para que los aficionados pudieran ver el encuentro desde la comodidad de su casa y de esa forma podían ayudar al club.

.@MarineAFC have been ‘saved’ for the next 20 years by selling more than £30,000 worth of virtual tickets against Spurs 👏🏻 #FACuphttps://t.co/JiJXerVYbp

— talkSPORT (@talkSPORT) January 11, 2021