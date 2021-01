Amarini Villatoro: “Cualquier jugador que pueda aportar a la Selección será tomado en cuenta”

El estratega de la Selección Nacional ya prepara los próximos partidos amistosos ante Puerto Rico el 23 y 26 de enero respectivamente.

El 2021 será un año bastante cargado para la Selección de Guatemala con respecto a competiciones internacionales, este año el combinado nacional tendrá participación en Eliminatorias Mundialistas de Concacaf y Copa Oro.

Amarini Villatoro, seleccionador nacional ha tenido la posibilidad de probar a varios jugadores durante los últimos partidos amistosos, incluso haciendo debutar a varios jóvenes con gran proyección.

Asimismo, Guatemala cuenta con varios legionarios, algunos en el ‘Viejo Continente’ y otros en el continente americano. Sin embargo, el panorama es alentador ya que Guatemala está exportando jugadores a otros países.

Los objetivos de Amarini Villatoro para este 2021

El director técnico de la Selección Nacional charló con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo y reveló los objetivos que tiene el combinado nacional para este 2021 cargado de actividad.

“Tenemos muchos objetivos planteados para este año, en el plano personal, familiar y también el profesional, muy contento de estar de vuelta al trabajo, este año será muy cargado”, mencionó Villatoro.

“Ya el contrato y los términos se han pactado, esta semana concluimos con todo, como se conformará el cuerpo técnico y los términos”, explicó el seleccionador nacional.

¿Cuáles son los objetivos para este 2021?

“El objetivo son las eliminatorias mundialistas, dependemos mucho de las situaciones y como las afrontemos, hubo un cambio de preparador físico, tiene experiencia en selecciones nacionales, porque estuvo en las inferiores de Argentina, tiene mucho conocimiento, ahora la tecnología nos ha ayudado a trabajar de manera virtual”.

¿Carlos Kamiani Félix será incluido en las convocatorias?

“Buscaré las mejores opciones posibles para conformar la Selección Nacional. Kamiani tiene la posibilidad, mi trabajo es seleccionar a los mejores jugadores para la Selección. Cualquier jugador que pueda aportar a la Selección será tomado en cuenta.

“Con Kamiani toca a esperar, porque faltan unos requisitos, si él nos puede aportar será tomado en cuenta. Pero todo eso entra en un análisis para poder entrar en una convocatoria”.

¿Qué opina de la incorporación de Gordilo con el UTC de Perú?

“Es positivo que los futbolistas tengan roce internacional. Nuestra Selección tendrá otro tipo de jerarquía. Siempre le hemos dicho a los futbolistas que no se conformen con estar acá, sino que quieran trascender internacionalmente, estamos contentos por Gordillo, hablamos con él y le deseamos la mejor de las suertes”.

¿Qué opina de los partidos contra Puerto Rico?

“Creo yo que estos partidos son trascendentales (contra Puerto Rico) para definir pequeños detalles sobre la Selección de jugadores que puedan estar para la eliminatoria”.

“Lamentablemente ahorita en enero no es fecha FIFA, nos hubiera encantado ver a Matan Peleg, a Jesús López siguiendo su proceso de adaptación, a un Alex Roldán, Nicho Hagen o Ricardo Jerez, pero están en clubes muy serios, por lo que es complicado entrar en una negociación, al no ser fecha FIFA, no nos prestan a estos jugadores”, explicó el técnico nacional.

