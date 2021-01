Guatemala contará con varios legionarios en este 2021

Varios futbolistas que militan en el extranjero tratarán de poner el nombre de Guatemala en alto y de igual forma ser tomados en cuenta para la Selección Nacional.

El 2021 será un año bastante cargado para la Selección de Guatemala con respecto a competiciones internacionales, este año el combinado nacional tendrá participación en Eliminatorias Mundialistas de Concacaf y Copa Oro.

Amarini Villatoro, seleccionador nacional ha tenido la posibilidad de probar a varios jugadores durante los últimos partidos amistosos, incluso haciendo debutar a varios jóvenes con gran proyección.

Asimismo, Guatemala cuenta con varios legionarios, algunos en el ‘Viejo Continente’ y otros en el continente americano. Sin embargo, el panorama es alentador ya que Guatemala está exportando jugadores a otros países.

Legionarios guatemaltecos

En los últimos días se anunciaron las incorporaciones de Marcelo Saraiva con el Nottingham Forest de Inglaterra y Gerardo Gordillo con el Club Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, con lo que la lista de legionarios sigue creciendo.

Algunos ya se encuentran afianzados en su club, otros buscan hacerse un espacio, además de que todos buscan ganarse un espacio en la selección de Guatemala.

Estos son los legionarios guatemaltecos:

Nicholas Hagen – Sabail FK (Azerbaiyán)

Marcelo Saraiva – Nottinhgam Forest (Inglaterra)

Ricardo Jerez – Alianza Petrolera (Colombia)

Gerardo Gordillo – Universidad Técnica de Cajamarca (Perú)

Matan Peleg – Hapoel Nof Hagalil (Israel)

Jesús ‘Chucho’ López – Club América (México)

Alex Roldán – Seattle Sounders (Estados Unidos)

Darwin Lom – California United Strikers (Estados Unidos)

Nicholas Rittmeyer – Charleston Battery (Estados Unidos)

En una entrevista con Emisoras Unidas, Amarini Villatoro confirmó que Matan Peleg, Alex Roldán y ‘Chucho’ López serán tomados en cuenta con la Selección Nacional, pero no tendrán participación contra Puerto Rico en este mes de enero, ya que no es fecha FIFA.

“Lamentablemente ahorita en enero no es fecha FIFA, nos hubiera encantado ver a Matan Peleg, a Jesús López siguiendo su proceso de adaptación, a un Alex Roldán, Nicho Hagen o Ricardo Jerez, pero están en clubes muy serios, por lo que es complicado entrar en una negociación, al no ser fecha FIFA, no nos prestan a estos jugadores”, explicó el técnico nacional.

