Muere el mítico manager de Los Angeles Dodgers, Tommy Lasorda

Lasorda fue una de las personalidades más importantes en la historia de las Grandes Ligas.

Los Angeles Dodgers han confirmado en sus redes sociales el sensible fallecimiento de Tommy Lasorda, quien fuera su entrenador durante 20 temporadas en las Grandes Ligas.

Lasorda, de 93 años, sufrió un paro cardiopulmunar y murió en el hospital al que fue trasladado alrededor de las 22:57 horas.

Durante su estancia en los Dodgers, Lasorda se convirtió en una de las personalidades más importantes en la historia del béisbol de los Estados Unidos.

Con los Dodgers ganó dos Series Mundiales (1981 y 1988), además de cuatro banderines de la Liga Nacional y ocho títulos divisionales.

Lasorda fue hospitalizado y colocado en cuidados intensivos a inicios de noviembre del año pasado por una enfermedad no revelada.

Estuvo presente en la consecución del título de la Serie Mundial de los Dodgers sobre los Rays de Tampa Bay en Arlington, Texas, el 27 de octubre de 2020.

Fue el primer campeonato del equipo desde que Lasorda lo guió a la corona en 1988, agregando una segunda al ganar también en 1981.

We honor a Los Angeles icon, a 71-season veteran, and a Dodger forever. Rest In Peace, Tommy 💙 pic.twitter.com/2TkSNCQGxX

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 8, 2021